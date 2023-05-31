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НовостиОбщество31 мая 2023 5:15

Жительница Коми избила несовершеннолетнего

Она заявила, что это в воспитательных целях
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жительницу Емвы осудили за избиение несовершеннолетнего. По решению суда, с нее взыскали компенсацию материального вреда.

Суд установил, что фигурантка уголовного дела во время конфликта с потерпевшим три раза ударила его по лицу и выкручивала ему руку. На судебном заседании она заявила, что делала это в воспитательных целях.

Суд признал ответчицу виновной и постановил выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей.

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