В Коми месяц назад пропал 44-летний мужчина

Фото: «ЛизаАлерт»

В Коми начались поиски пропавшего 43-летнего Виталия Липина. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт». По предоставленным данным, мужчина вышел из дома 20 апреля. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост - 175 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

Был одет: серая куртка, серые спортивные брюки, чёрные кроссовки.

Если вам что-то известно о его расположении, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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