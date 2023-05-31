Житель Коми зарезал гостя и сел на девять лет

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Сысольский районный суд признал жителя Гривы виновным в убийстве односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Трагедия произошла вечером 9 ноября 2021 года. Мужчина у себя дома выпивал с односельчанином. Между собутыльниками возник конфликт, и гость начал оскорблять хозяина. Тогда житель Коми схватил нож и ударил оппонента в шею. В результате пострадавший скончался, а злоумышленник ушел спать. Тело обнаружила сестра погибшего, обеспокоенная его отсутствием.
Пенсионер не признал свою вину. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима.
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