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НовостиПроисшествия31 мая 2023 10:20

В Коми подростки на квадроцикле врезались в дерево

Детали рассказали в пресс-службе ГИБДД
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Вчера, 30 мая, под Усинском подростки попали в ДТП. Детали случившегося рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми.

16-летний подросток на квадроцикле не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и врезался в дерево. В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка. Она получила ушиб брюшной стенки, но госпитализация ей не потребовалась.

В ходе проверки выяснилось, что у молодого человека нет водительского удостоверения.

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