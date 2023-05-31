В Коми подростки на квадроцикле врезались в дерево

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Вчера, 30 мая, под Усинском подростки попали в ДТП. Детали случившегося рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми.

16-летний подросток на квадроцикле не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и врезался в дерево. В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка. Она получила ушиб брюшной стенки, но госпитализация ей не потребовалась.

В ходе проверки выяснилось, что у молодого человека нет водительского удостоверения.

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