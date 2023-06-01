В Сыктывкаре мужчина похитил запчасти с чужого автомобиля для ремонта своей

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В Сыктывкаре 54-летнего местного жителя признали виновным в краже с причинением ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми. По предоставленной информации, 22 апреля 2023 года ночью мужчина обратил внимание на припаркованный Mercedes-Benz. Заметив, что машина не на сигнализации, он демонтировал часть запчастей с автомобиля.

Все похищенное имущество он перенес к себе в гараж, намереваясь при помощи этих запчастей отремонтировать свой автомобиль. Когда мужчину поймали, он извинился перед владельцем автомобиля. После он заключил с хозяином машины сделку, возместив весь причиненный ущерб.

Несмотря на отсутствие претензий, дело будут рассматривать в суде. Уголовные материалы передали в Сыктывкарский городской суд.

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