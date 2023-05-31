Появилось видео смертельного наезда на пешехода на трассе Сыктывкар - Ухта

Фото: ГИБДД по Коми

На трассе Сыктывкар - Ухта водитель легковушки насмерть сбил пенсионерку. Трагедию заснял видеорегистратор одной из машин, следовавших за виновником аварии.

На кадрах видно, как женщина переходит дорогу рядом с зеброй после того, как вышла из автобуса. На высокой скорости в нее врезается мужчина за рулем Renault Logan. От полученных травм женщина умерла на месте ДТП.

По данному факту начато разбирательство.

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