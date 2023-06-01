Бухгалтер из Сыктывкара присвоила себе более 500 тысяч рублей

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В Сыктывдинском районе утвердили обвинительное заключение в отношении 42-летней уроженки Сыктывкара. Женщину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного пооложения. Причиненный ею ущерб оценивается в сумму более полмиллиона рублей.

По информации прокуратуры Коми, фигурантка уголовного дела в период с марта 2020 по июнь 2022 года, работая в бухгалтерии, фальсифицировала сведения о положенных ей выплат.

В настоящий момент женщина возместила весь причиненный ущерб. Уголовное дело в ее отношении будут рассматривать в Сыктывдинском районном суде.

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