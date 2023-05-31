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НовостиОбщество31 мая 2023 11:50

Стало известно, чем займется новый зампред правительства Коми

Его представил Владимир Уйба
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве глава Республики Коми Владимир Уйба представил Антона Виноградова, сферой деятельности которого станет инвестиционная работа.

Глава региона отметил, что у Антона Виноградова имеется большой опыт на прежнем месте работы в правительстве Бурятии. Тогда в республику он привлек порядка 150 млрд рублей.

«У нас очень большой объем работ по плану диверсификации экономики Республики Коми. Нам надо привлечь порядка 150 миллиардов рублей и создать около 6 000 рабочих мест. Поэтому задача Антона Ивановича, по сути, до конца 2024 года совместно с правительством вывести этот показатель к 100%», – прокомментировал Владимир Уйба.

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