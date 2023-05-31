Жители одного из поселков Коми просят открыть аптеку

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Жители поселка в Удорском районе республики просят открыть аптеку в центральной больнице.
Жители Удорского района могут получить препараты по рецепту только в госаптеке Кослана, а в Усогорске такой возможности и вовсе нет. В связи с этим им проходится ездить в другой населенный пункт.
Жалобу граждан опубликовала местная газета «Выль туйöд». Как правило, большие неудобства испытывают люди старшего возраста и инвалиды.
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