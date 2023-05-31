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НовостиОбщество31 мая 2023 12:20

Жители одного из поселков Коми просят открыть аптеку

Люди испытывают неудобства
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Жители поселка в Удорском районе республики просят открыть аптеку в центральной больнице.

Жители Удорского района могут получить препараты по рецепту только в госаптеке Кослана, а в Усогорске такой возможности и вовсе нет. В связи с этим им проходится ездить в другой населенный пункт.

Жалобу граждан опубликовала местная газета «Выль туйöд». Как правило, большие неудобства испытывают люди старшего возраста и инвалиды.

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