В 2022 году в Коми выросли ежемесячные потребительские расходы на члена семьи

Фото: Pixabay.

На потребительские нужды одного члена домохозяйства в среднем за месяц прошлого года было потрачено около 22,4 тысячи рублей. Данный показатель увеличился на 4,5%, если сравнивать с 2021 годом.

В Комистате сообщили, что рост произошел в связи с увеличением затрат на оплату услуг и питания.

Традиционно в городской местности среднедушевые потребительские расходы домашних хозяйств выше, по сравнению с сельской. Разница в 2022 году составила около 3,7 тысяч рублей в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители одного из поселков Коми просят открыть аптеку (подробнее)