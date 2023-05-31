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НовостиЭкономика31 мая 2023 12:50

В 2022 году в Коми выросли ежемесячные потребительские расходы на члена семьи

Об этом сообщили в Комистате
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

На потребительские нужды одного члена домохозяйства в среднем за месяц прошлого года было потрачено около 22,4 тысячи рублей. Данный показатель увеличился на 4,5%, если сравнивать с 2021 годом.

В Комистате сообщили, что рост произошел в связи с увеличением затрат на оплату услуг и питания.

Традиционно в городской местности среднедушевые потребительские расходы домашних хозяйств выше, по сравнению с сельской. Разница в 2022 году составила около 3,7 тысяч рублей в месяц.

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