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НовостиОбщество1 июня 2023 5:45

Сироте из Коми незаконно отказали в жилье

Об этом сообщили в прокуратуре региона
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Юноше-сироте из Усть-Цилемского района удалось получить положенную долю жилья через суд. Дело рассматривали в Ижемском районном суде. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, сирота жил вместе своей бабушкой-попечителем.В 2022 году она оформила его право собственности на 1/6 часть квартиры. В жилищерй комиссии района посчитали, что эта доля превышает установленный в муниципалитете лимит.

В прокуратуре посчитали такой подход к подсчету ошибочным и обратилась с иском в защиту жилищных прав сироты. Суд признал решение администрации района незаконным.

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