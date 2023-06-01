Сироте из Коми незаконно отказали в жилье

Фото: архив КП

Юноше-сироте из Усть-Цилемского района удалось получить положенную долю жилья через суд. Дело рассматривали в Ижемском районном суде. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, сирота жил вместе своей бабушкой-попечителем.В 2022 году она оформила его право собственности на 1/6 часть квартиры. В жилищерй комиссии района посчитали, что эта доля превышает установленный в муниципалитете лимит.

В прокуратуре посчитали такой подход к подсчету ошибочным и обратилась с иском в защиту жилищных прав сироты. Суд признал решение администрации района незаконным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми сбил мальчика и заплатил ему 300 тысяч рублей (подробнее)