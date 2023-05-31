Глава Коми не стал публиковать сведения о доходах за прошлый год

Фото: пресс-служба главы Коми.

Глава Коми Владимир Уйба не стал публиковать сведения о доходах за прошлый год. В администрации пояснили, что данная информация не является его деятельностью.

В администрацию главы РК был направлен запрос, чтобы узнать информацию о доходах Владимира Уйбы за прошлый год.

В администрации пояснили, что данная информация не является деятельностью Владимира Уйбы и сослались на указ президента РФ о приостановке на время СВО публикации деклараций чиновников, который был опубликован 29 декабря 2022 года, сообщает «КомиОнлайн».

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