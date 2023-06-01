Жительницу Коми наказали за оскорбления в социальной сети

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В Коми 43-летнюю жительницу Вуктыла привлекли к административной ответственности за оскорбление в неприличной форме. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, 7 апреля 2023 года подсудимая оскорбила мужчину в социальной сети «ВКонтакте», оскорбив его честь и достоинство. Потерпевший в суде не наставил на ее привлечении к ответственности.

Суд принял признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей.

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