Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 6:15

Жительницу Коми наказали за оскорбления в социальной сети

За свой проступок она заплатила штраф
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 43-летнюю жительницу Вуктыла привлекли к административной ответственности за оскорбление в неприличной форме. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, 7 апреля 2023 года подсудимая оскорбила мужчину в социальной сети «ВКонтакте», оскорбив его честь и достоинство. Потерпевший в суде не наставил на ее привлечении к ответственности.

Суд принял признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми сбил мальчика и заплатил ему 300 тысяч рублей (подробнее)