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НовостиПроисшествия1 июня 2023 6:50

В Сыктывкаре осудили «закладчицу» наркотиков из Красноярского края

Женщина была задержана сотрудниками ФСБ
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Сыктывкаре суд вынес приговор «закладчице» наркотиков из Красноярского края. Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы.

Подсудимая вступила в состав ОПГ, которая занимается поставками запрещенных веществ в республику из Санкт-Петербурга. В июне прошлого года от оператора интернет-магазина ей поступили координаты места тайника в столице Коми, откуда она изъяла крупную партию наркотиков для его расфасовки и дальнейшего сбыта.

Женщина была задержана сотрудниками ФСБ. Свою вину она признала.

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