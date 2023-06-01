В Сыктывкаре осудили «закладчицу» наркотиков из Красноярского края

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В Сыктывкаре суд вынес приговор «закладчице» наркотиков из Красноярского края. Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы.

Подсудимая вступила в состав ОПГ, которая занимается поставками запрещенных веществ в республику из Санкт-Петербурга. В июне прошлого года от оператора интернет-магазина ей поступили координаты места тайника в столице Коми, откуда она изъяла крупную партию наркотиков для его расфасовки и дальнейшего сбыта.

Женщина была задержана сотрудниками ФСБ. Свою вину она признала.

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