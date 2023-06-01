Стало известно, на что жители Коми могут потратить деньги республиканского маткапитала

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В общественной приемной Сыктывкара состоялась прямая линия, во время которой была затронута тема, касающаяся соцвыплат семьям. Жителям Коми рассказали, на что они могут потратить деньги республиканского материнского капитала, размер которого составляет 150 тысяч рублей.

Как рассказала Екатерина Каменко, начальник отдела соцвыплат центра социальной защиты столицы, материнский капитал можно направить на перепланировку или переустройство жилого помещения, на текущий или капитальный ремонт, на улучшение жилищных условий, а также на образование и медицинские услуги для детей.

Также можно получить единовременную выплату в размере не более 25 тысяч рублей. Данная выплата подразумевает собой возмещение оплаты услуг в детсаду, оплаты ЖКУ, оплаты санаторно-курортного лечения семьи и проезда к месту отдыха и обратно.

Более того, у многодетных семей есть возможность за счет средств маткапитала возместить расходы на покупку пожарного извещателя.

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