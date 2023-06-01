В Коми на девочку напала собака с биркой в ухе

Фото: Соцсети.

Накануне в Сосногорске на улице девочка подверглась нападению собаки. Пост распространился в местных сообществах в социальных сетях.

Инцидент произошел на улице Молодежной. На несовершеннолетнюю напала собака с биркой в ухе. В настоящее время полиция проводит проверку.

«Кидаются стаями, примерно 7-8 черных собак. Одна из них начала кидаться, укусила девочку за ногу. Собака была с чипом, примите меры!» ― говорится в посте.

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