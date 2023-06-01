В Сыктывкаре на обочине дороги лежал мужчина

Фото: Нина Юшкова.

Вчера, 31 мая, в ночное время суток автолюбители в Сыктывкаре обратили внимание на мужчину, который лежал на обочине дороги. На место прибыли спасатели, полицейские и карета скорой помощи.

Мужчина был найден на улице Морозова. Очевидцы рассказали, что, возможно, на него был совершен наезд.

Помощь экстренных служб мужчине не потребовалась. Оказалось, что он просто спал на обочине дороги.

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