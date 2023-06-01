В Коми мужчина напал на полицейских

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40-летнего ухтинца будут судить за нападение на сотрудников полиции. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Инцидент произошел в марте текущего года. Сотрудники полиции прибыли в один из домов Ухты из-за поступившего сообщения о бытовом конфликте. В квартире оперативников встретил пьяный мужчина, который схватил одного из полицейских за руку, затащил в дом и принялся душить.
Дебошира доставили в отделение полиции, где он несколько раз ударил ногами и руками другого полицейского.
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