Сварщики из Коми могут рассчитывать на самые высокие зарплаты в регионах СЗФО

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В Республике Коми число новых вакансий для сварщиков выросло на 146%, если сравнивать с 2022 годом. Об этом сообщает онлайн-сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru.

В текущем году в России для сварщиков было предложено 37,2 тысяч вакансий. По сравнению с 2022 годом, их количество увеличилось на 18%. Около 3% вакансий в СЗФО приходится на Коми.

В 2023 году в России медианная предлагаемая заработная плата для сварщиков достигла 75 тысяч рублей. На самые высокие зарплаты регионах СЗФО могут рассчитывать сварщики из Республики Коми (до 198 тысяч рублей).

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