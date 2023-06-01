В летний период детей Коми готовы принять свыше 450 лагерей

Фото: Екатерина Чернуха.

В скором времени 469 детских лагерей Коми начнут свою работу. Об этом рассказала министр образования и науки региона Наталья Якимова.

На сегодняшний день зарегистрировано свыше 9 тысяч заявлений от желающих. В текущем году бюджет летней оздоровительной кампании составил свыше 489 млн рублей, что на 14% больше, если сравнивать с 2022 годом.

Каждый год число льготных категорий, кто может получить компенсации или путевки бесплатно, расширяется. В 2023 году добавились две новые категории - дети из многодетных семей, где 7 и более детей, и дети из семей участников специальной военной операции.

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