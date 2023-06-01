В Сыктывкаре росгвардейцы задержали предполагаемого грабителя

Фото: Pixabay.
В Эжвинском районе Сыктывкара росгвардейцы задержали предполагаемого грабителя, подозреваемого в похищении телефона. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.
Сотрудники Росгвардии обнаружили схожего по приметам подозреваемого возле одного из баров. 28-летнего мужчину доставили в отделение полиции.
Задержанный признался в содеянном. В настоящее время он находится под административным надзором.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В летний период детей Коми готовы принять свыше 450 лагерей (подробнее)