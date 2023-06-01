В Сыктывкаре росгвардейцы задержали предполагаемого грабителя

Фото: Pixabay.

В Эжвинском районе Сыктывкара росгвардейцы задержали предполагаемого грабителя, подозреваемого в похищении телефона. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

Сотрудники Росгвардии обнаружили схожего по приметам подозреваемого возле одного из баров. 28-летнего мужчину доставили в отделение полиции.

Задержанный признался в содеянном. В настоящее время он находится под административным надзором.

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