Синоптики рассказали, каким будет начало июня в Коми

Фото: архив "КП"

Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни в Коми. По данным синоптиков, жителей республики ожидает опасная и дождливая погода.

Так, сегодня, 1 июня, МЧС региона объявило штормовое предупреждение из-за грозы. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

В конце рабочей недели характер погоды не сильно изменится. Так же метеорологи прогнозируют грозы, туман и дожди. Столбик термометра в эти дни поднимется максимум до +23 градусов, обещают метеорологи.

- В пятницу и субботу в Коми будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер ЮЗ, З 5-10 м/с, в отдельных районах порывами 12-14 м/с. Температура ночью +6...+11, днем +18...+23, 3 июня на северо-западе и на крайнем севере столбик термометра покажет +11...+16°С, - говорится в прогнозе республиканских синоптиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Коми обрушатся опасные погодные явления (подробности)