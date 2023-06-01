Житель Коми расправился с женой и умер

Фото: архив "КП"

В Сосногорске местный житель задушил жену, а затем свел счеты с жизнью. Об этом сообщает издание «КомиОнлайн» со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Известно, что трагедия произошла в ноябре прошлого года. В одной из квартир были обнаружены два трупа - мужчины и женщины. Выяснилось, что горожанку убил ее муж, задушив ее зарядным устройством. Затем супруг решил покончить с собой.

Уголовное дело было прекращено из-за смерти убийцы.

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