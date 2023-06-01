Отправившийся пьяным на автомобиле помогать другу житель Коми заработал судимость

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Житель ухтинского поселка Ярега получил судимость за нетрезвую езду. Мужчина попадал в поле зрение правоохранителей не раз.

Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, 47-летний ухтинец в пьяном виде сел за руль своего авто по просьбе друга, которому понадобилась помощь: мужчина застрял с машиной в яме.

Ранее жителя поселка уже ловили на нетрезвом вождении, поэтому административное правонарушение переквалифицировали в уголовное.

- Суд назначил жителю Яреги наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года. Автомашина марки ««Hyundai», которой управлял мужчина, конфискована в доход государства, - заключили в прокуратуре.

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