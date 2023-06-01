Каждый день в Коми рождается 18 детей

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Каждый пятый житель Коми — ребенок. Об этом сообщает Комистат, подготовивший аналитику в честь Дня защиты детей.

По данным аналитиков, в республике живет 152 тысячи несовершеннолетних, более половины из которых составляют мальчики, а 49% — девочки.

Самым «юным» районом Коми оказался Ижемский Удельный вес детей в этом муниципалитете составляет четверть от всего населения. Меньше всего детей — 18% — в Троицко-Печорском районе.

В 2022 году в республике родилось 6 390 малышей. Это значит, что ежедневно на свет появлялось по 18 новорожденных. По очередности почти треть родившихся - первенцы, 35% - вторые дети, 22% - третьи, 7% - четвертые дети, 3% (193 ребенка) родились в своей семье по очередности пятыми и более.

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