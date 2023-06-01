«Случайно запихнули ее»: в Сыктывкаре врачи извлекли скрепку из прямой кишки детсадовца

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре на больничной койке оказался трехлетний мальчик. В прямой кишке детсадовца оказалась скрепка, которая повредила слизистую ребенка.

Медики осмотрели юного пациента и без хирургического вмешательства достали инородный предмет. По их словам, обстоятельства инцидента остались неизвестны. Как передает издание БНК, ребенку в кишку скрепку «случайно запихнули».

Некоторые время после инцидента мальчик провел в больнице.

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