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НовостиПроисшествия1 июня 2023 12:54

«Случайно запихнули ее»: в Сыктывкаре врачи извлекли скрепку из прямой кишки детсадовца

В Сыктывкаре из кишки трехлетнего мальчика извлекли «случайно попавшую туда» скрепку
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре на больничной койке оказался трехлетний мальчик. В прямой кишке детсадовца оказалась скрепка, которая повредила слизистую ребенка.

Медики осмотрели юного пациента и без хирургического вмешательства достали инородный предмет. По их словам, обстоятельства инцидента остались неизвестны. Как передает издание БНК, ребенку в кишку скрепку «случайно запихнули».

Некоторые время после инцидента мальчик провел в больнице.

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