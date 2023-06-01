В Коми найден живым пропавший 60-летний рыбак

Фото: Нина ЮШКОВА

В Усинском районе Коми закончились поиски 60-летнего мужчины. Он вместе с друзьями отдыхали на берегу реки и рыбачили. В какой-то момент жители республики поругались и мужчина ушел от товарищей.

Приятели пытались найти друга, однако самостоятельные поиски ни к чему не привели. Тогда мужчины решили позвонить спасателям.

Усинца нашли живым около Пармы. Он сидел на берегу в одиночестве, передает «Комиинформ».

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