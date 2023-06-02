Житель Коми осужден к исправительным работам за хищение телефона у знакомого

Фото: Нина Юшкова.

37-летний ухтинец украл у знакомого телефон, за что был приговорен к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Во время судебного заседания он полностью признал свою вину.

Инцидент произошел 29 января текущего года. Подсудимый распивал спиртные напитки со своим знакомым у него дома. Покидая дом, он забрал чужой телефон.

Утром он пошел в один из салонов сотовой связи, чтобы продать украденный гаджет, однако был задержан полицейскими. В ходе расследования уголовного дела ухтинец нарушил условия избранной в отношении него меры пресечения, а после задержания его заключили под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второй день лета в Коми обещает быть дождливым (подробнее)