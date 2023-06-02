В МВД по Коми встревожились омоложением суицидов

Фото: Pixabay.

В Республике Коми фиксируются случаи, когда дети 12-13 лет пытаются свести счеты с жизнью. Правоохранители утверждают, что в регионе нет «групп смерти», где провоцируют на такой поступок.

Согласно данным на 1 апреля 2023 года, на профучете состоят 1 097 девушек и парней. Данный показатель уменьшился на 124, если сравнивать с прошлым годом. Также на 30% уменьшилось число преступлений, совершаемых детьми.

На 1 апреля текущего года в полицию поступило 60 обращений, касающихся самоубийств среди подростков. В 6 случаях подростки не довели злой умысел до конца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Коми осужден к исправительным работам за хищение телефона у знакомого (подробнее)