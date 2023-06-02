В Коми у мужчины не получилось снизить размер алиментов на содержание сына

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Печорский городской суд отказал мужчине, который хотел уменьшить размер алиментов на содержание 12-летнего сына. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

В июле прошлого года у мужчины родился еще один сын. Он просил изменить размер алиментов на содержание старшего сына с с 1/4 части до 1/6 части заработка.

Суд отказал мужчине в иске в связи с отсутствием доказательств, подтверждающих изменение его материального положения.

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