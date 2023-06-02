Жителя Коми осудили за то, что ездил на снегоходе пьяным и без прав

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Жителю поселка Щельяюр Ижемского района Коми назначили наказание в виде обязательных работ за то, что ездил на снегоходе пьяным и без водительского удостоверения. Инцидент произошел 25 февраля 2023 года, сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мужчина был задержан на автодороге между деревней Диюр и поселком Щельяюр. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов, а также на 2 года запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС.

Снегоход был конфискован в доход государства.

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