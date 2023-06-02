В Коми женщина оскорбила сотрудниц администрации и заплатила штраф

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывдинском районе 30-летнюю жительницу села Зеленец привлекли к ответственности за оскорбление сотрудниц местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

На своей странице в одной из социальных сетей женщина разместила материал, в котором с использованием нецензурных выражений обозвала сотрудниц администрации села. По мнению жительницы Коми, чиновницы неправильно посчитали количество отработанного ею времени обязательных работ. Такое наказание она продолжает отбывать за хранение наркотиков.

Инцидент получил широкую огласку. Сотрудницы администрации узнали об оскорблениях от своих односельчан. Суд оштрафовал женщину на 5 тысяч рублей.

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