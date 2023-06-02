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НовостиОбщество2 июня 2023 8:19

В Коми пропала 30-летняя Юлия Мельхова

О поисках женщины сообщили в МВД
Источник:kp.ru
Фото: "Сосногорск Полиция"

Фото: "Сосногорск Полиция"

В Сосногорске исчезла 30-летняя Юлия Мельхова. О ее поисках сообщили в пресс-службе МВД.

В ориентировке, распространяемой в соцсетях, говорится, что женщина выглядит на 30-35 лет, худощавого телосложения, с русыми волосами и серыми глазами. Иных подробностей полицейские не раскрывают.

При наличии сведений о местонахождении Юлии Мельховой или другой информации, способствующей ее обнаружению, полиция просит написать в личные сообщения группы или обратиться по телефонам: 8 (82149) 56701, 102.

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