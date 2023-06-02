Житель Коми пытался украсть металлическую урну

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56-летний ухтинец пытался украсть металлическую урну. За это суд приговорил его к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Инцидент произошел 8 декабря прошлого года. Мужчина похитил металлическую урну с целью сдачи в пункт приема металлолома, чтобы заработать денег. Сбыть украденное он не успел, так как его задержали полицейские.

Ухтинец пытался скрыться в ходе расследования уголовного дела, но был задержан и помещен под стражу. Свою вину он признал.

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