В начале июня в Коми будет теплее обычного

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На юге Сибири, на Урале и в Поволжье в начале июня 2023 года температура воздуха ожидается на 4-5 градусов ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА Новости.

Также он отметил, что в июне на огромной территории РФ температура воздуха будет выше нормы.

«На огромной территории нашей страны прогнозируется в июне температура выше нормы — от Волги до западных границ Якутии. Сыктывкар, Киров, Казань, Самара, Уфа, Астрахань и дальше — Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, юг Тюмени, Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край, западная и южная часть Красноярского края — везде температура выше нормы», — отметил Вильфанд.

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