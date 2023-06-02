Думала, что переписывается с приятельницей: ухтинка стала жертвой аферистов

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Ухтинка обратилась в отделение полиции и сообщила, что мошенники обманули ее, используя имя приятельницы. В пресс-службе МВД по Коми рассказали, что возбуждено уголовное дело.
Пенсионерке пришло в социальной сети сообщение от приятельницы, которая рассказала, что за стаж работы ей полагается надбавка к пенсии. Действуя под диктовку, ухтинка сообщила данные банковской карты и коды для оплаты.
В результате доверчивая женщина потеряла 75 тысяч рублей.
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