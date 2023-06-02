В Коми женщина крушила шваброй машину своего бывшего

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В Инте 32-летнюю местную жительницу подозревают в умышленной порче имущества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что женщина бьет шваброй его машину. На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что мужчина и женщина – бывшие сожители. Они расстались около месяца назад.

– Девушка на почве ревности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удары шваброй по заднему и лобовому стеклу, в результате чего они разбились, – сообщили в МВД.

Жительница Инты также засунула в бензобак кусок тряпки и собралась поджечь, но ей помешали полицейские. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Согласно законодательству, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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