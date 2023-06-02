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НовостиОбщество2 июня 2023 10:49

В Коми ягоды и грибы проверили на содержание радиоактивных цезия и стронция

Также эксперты исследовали рыбу, хлеб, картофель, молоко и мясо, в том числе оленину
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В прошлом году в Республике Коми проводились исследования дикорастущих ягод и грибов на содержание стронция-90 и цезия-137. Также эксперты исследовали рыбу, хлеб, картофель, молоко и мясо, в том числе оленину.

Согласно данным, предоставленным Управлением Роспотребнадзора по РБ, не было зарегистрировано продуктов, которые не отвечают нормативам по содержанию радиоактивных веществ.

Установленные гигиенические нормы удельной активности стронция-90 и цезия-137 в местных продуктах питания превышены не были.

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