В Коми ягоды и грибы проверили на содержание радиоактивных цезия и стронция

Фото: Pixabay.

В прошлом году в Республике Коми проводились исследования дикорастущих ягод и грибов на содержание стронция-90 и цезия-137. Также эксперты исследовали рыбу, хлеб, картофель, молоко и мясо, в том числе оленину.

Согласно данным, предоставленным Управлением Роспотребнадзора по РБ, не было зарегистрировано продуктов, которые не отвечают нормативам по содержанию радиоактивных веществ.

Установленные гигиенические нормы удельной активности стронция-90 и цезия-137 в местных продуктах питания превышены не были.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Думала, что переписывается с приятельницей: ухтинка стала жертвой аферистов (подробнее)