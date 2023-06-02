В Коми сотрудник банка и участковый полиции предотвратили мошенничество

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В полицию Ижемского района обратилась сотрудница одного из банков и сообщила, что 41-летнего клиента пытаются обмануть аферисты. Благодаря слаженным действиям сотрудника банка и полицейского мужчине удалось сохранить 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

На телефон мужчины поступил звонок от неизвестного, который представился следователем и сообщил, что по его банковским счетам наблюдаются подозрительные операции. Для того, чтобы спасти деньги, необходимо было оформить кредит и перевести денежные средства якобы на безопасный счет.

Действуя под диктовку, мужчина отправился в банк, где кредитный специалист заметила неладное. Она пыталась отговорить его, но все было тщетно. Тогда сотрудница банка обратилась в полицию.

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