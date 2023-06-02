В Коми отпраздновал 100-летний юбилей участник Великой Отечественной войны Иван Ладанов

Фото пресс-службы главы Коми

В Коми свое 100-летие отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны Иван Ладанов. Участник сражений под Сталинградом принял поздравления главы республики Владимира Уйбы, который лично приехал в село Выльгорт, чтобы выразить благодарность пенсионеру.

– Низкий вам поклон. Мы очень рады, что у нас есть такой замечательный фронтовик и юбиляр, – сказал Уйба.

Иван Васильевич встретил войну, когда был студентом второго курса. Он находился в библиотеке и готовился к экзаменам, когда передали по радио страшную новость. Закрыв сессию, юноша отправился в военкомат.

За годы службы был награжден благодарностью от Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. Был удостоен ордена Отечественной войны I степени, медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», медалью Жукова и юбилейными медалями.

Через два года после войны Иван Васильевич вернулся в родной Парчег. Работал по партийной линии и дорос до зампредседателя райисполкома. Трудовой путь завершил директором Сыктывдинского комбината бытового обслуживания. Имеет почётное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР». Вместе с супругой Верой Александровной вырастили двоих детей, помогали воспитывать пятерых внуков и семерых правнуков.

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