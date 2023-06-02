За последние шесть лет воздух в Коми стал чище

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В Коми стал чище воздух. Это следует из доклада Роспотребнадзора региона.

По данным ведомства, для изучения чистоты атмосферного воздуха над городами и районами республики было взято 3 562 пробы, из них 205 были взяты около заводов и фабрик, а 3 357 - у жилых домов и дорог.

В результате анализа ведомство пришло к выводу, что за последние шесть лет - с 2017 по 2022 годы - гигиенические показатели качества атмосферного воздуха населенных мест в республике значительно улучшились.

В 2022 году на территории Коми зарегистрировано превышение ПДК содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских поселений в одной пробе.

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