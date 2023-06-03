В Коми больше месяца ищут 43-летнего Виталия Липина

Фото: Соцсети.

В Воркуте продолжаются поиски 43-летнего мужчины. Виталий Липин не выходит на связь с 20 апреля.

Приметы: худощавый, рост 175 сантиметров, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения воркутинец был одет в куртку серого цвета, спортивные брюки, а на ногах были черные кроссовки.

В поисках мужчины принимают участие волонтеры ПСО «Лиза Алерт». Номера телефонов для связи: 8 (912) 176 92 96, 8 (800) 700 54 52 или 112.

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