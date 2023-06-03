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НовостиОбщество3 июня 2023 7:00

В Сыктывкаре вводятся дополнительные рейсы автобусов по трем маршрутам

Это сделано для удобства посещения кладбищ горожанами
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Сыктывкаре на Троицу вводятся дополнительные рейсы автобусов по трем маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

3 и 4 июня в православном календаре - Родительская суббота и праздник Святой Троицы. В связи с этим в Сыктывкаре вводятся дополнительные маршруты №№21, 24 и 25. Это сделано для удобства посещения кладбищ горожанами.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте администрации столицы.

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