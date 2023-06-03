Жителя Коми обязали заплатить 100 тысяч за упавший столб

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В городском суде Ухты мужчину обязали возместить ущерб за столб, который он «уронил» во время ДТП. Ему необходимо заплатить около 100 тысяч рублей.

ДТП произошло в утреннее время 23 мая. Водитель «ГАЗели» не справился с управлением и врезался в электроопору. На момент аварии договора ОСАГО у ухтинца не было.

Стоимость ремонта поврежденной опоры наружного освещения составила свыше 97 тысяч рублей. «Горзеленхоз» потребовал от виновника ДТП компенсировать затраты и оплатить госпошлину в размере 3 тысяч рублей.

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