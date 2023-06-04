В Коми водитель попал в ДТП около больницы

Фото: ГИБДД по Коми.

Накануне в Сосногорске водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет. ДТП произошло на автодороге «подъезд к ЦРБ».

За рулем иномарки находился 66-летний мужчина. В результате аварии он получил рану лба, сотрясение головного мозга и ЧМТ. Госпитализация ему не потребовалась.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на ГИБДД по Коми, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

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