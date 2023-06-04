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НовостиОбщество4 июня 2023 7:00

Жители Коми поддались на уловки лжецелительницы и потеряли деньги

Возбуждены уголовные дела
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Следователи Коми завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летней лжецелительницы из Саратова, похитившей у 45 жителей разных регионов страны более 2,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Женщина размещала в соцсетях объявления об оказании оккультных услуг. Гражданам, которые к ней обращались, она представлялась служительницей храма. Для проведения ритуалов она требовала у них оплату путем перевода.

Жертвами аферистки также стали жители Коми.

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