В Коми очевидцы задержали пьяного водителя после потери бампера

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Жители Инты задержали пьяного водителя после потери бампера. Горожане не дали ему сесть за руль транспортного средства и передали полицейским.

Инцидент произошел около дома №4 по улице Мира. На глаза местных жителей попался нетрезвый водитель автомобиля Toyota Land Cruiser. Он врезался в ограждение, в результате чего с машины сорвало бампер. Сначала он уехал с места ДТП, но спустя время вернулся за потерянным кузовным элементом.

Интинский «5 канал» сообщает, что очевидцы не дали ему уехать и вызвали полицию. Неравнодушные граждане были награждены благодарственными письмами.

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