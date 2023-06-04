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НовостиПроисшествия4 июня 2023 9:00

Житель Коми украл драгоценности у возлюбленной и уничтожил ее телефон

Дело дошло до суда
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

Житель Печоры украл драгоценности у сожительницы и уничтожил ее телефон. Женщина простила его и просила не лишать свободы, но суд приговорил мужчину к 1 году и 2 месяцам лишения свободы.

Горожанин похитил у возлюбленной ювелирные украшения, стоимость которых составила 18,5 тысяч рублей. Также он взял ее телефон и бросил на пол, после чего наступил на него, взял в руки и сломал пополам.

Свою вину мужчина признал и полностью возместил ущерб потерпевшей.

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