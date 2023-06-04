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НовостиПроисшествия4 июня 2023 12:00

Житель Сыктывкара во время ссоры с женой схватился за нож

Суд вынес приговор
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Житель Эжвинского района Сыктывкара во время конфликта с женой схватил нож и ударил ее в область голени. Суд приговорил его к одному году заключения, заменив наказание принудительными работами с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 января. В момент совершения преступления мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Женщине было причинено телесное повреждение в виде колото-резаной раны и физическая боль, сообщили в пресс-службе судов Коми.

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