Житель Коми жестоко расправился с 51-летним мужчиной

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По вине 29-летнего жителя Жешарта погиб 51-летний мужчина. СУ СКР по РК завершило расследование уголовного дела.

Трагедия произошла 25 марта текущего года в Жешарте в квартире жилого дома по улице Бабушкина. Подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил потерпевшего палкой и нанес удары ножом по различным частям тела.

Несчастный получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

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