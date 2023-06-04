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НовостиПроисшествия4 июня 2023 13:00

Житель Коми жестоко расправился с 51-летним мужчиной

СУ СКР по РК завершило расследование уголовного дела
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

По вине 29-летнего жителя Жешарта погиб 51-летний мужчина. СУ СКР по РК завершило расследование уголовного дела.

Трагедия произошла 25 марта текущего года в Жешарте в квартире жилого дома по улице Бабушкина. Подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил потерпевшего палкой и нанес удары ножом по различным частям тела.

Несчастный получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

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